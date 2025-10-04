Concours de belote Salle des fêtes Seilhac
Concours de belote Salle des fêtes Seilhac samedi 4 octobre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Concours par équipe, lot à chaque participant. Tarifs 10 € par personne et 20 € par équipe Buvette Pâtisserie crêpes – .
Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 19 17 19
