Concours de belote Salle des fêtes Seilhac

Concours de belote Salle des fêtes Seilhac samedi 4 octobre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze

Concours par équipe, lot à chaque participant. Tarifs 10 € par personne et 20 € par équipe Buvette Pâtisserie crêpes – .

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 19 17 19

