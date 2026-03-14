Concours de belote Salle des fêtes Seilhac

Concours de belote

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concours de Belote ! Nombreux lots à gagner 10 € par joueur Soupe à l’oignon offerte 1 lot par participant Buvette et petite restauration sur place – .

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 53 43 81

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Seilhac a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze