Concours de belote Salle des fêtes Seilhac
Concours de belote Salle des fêtes Seilhac samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concours de Belote ! Nombreux lots à gagner 10 € par joueur Soupe à l’oignon offerte 1 lot par participant Buvette et petite restauration sur place – .
Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 53 43 81
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Seilhac a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze