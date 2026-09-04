Concours de belote Salle des fêtes Seilhac

Informations pratiques

Seilhac

Concours de belote

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concours de belote ! Nombreux lots à gagner – 10 € par joueur ou 20 € par équipe – Buvette – Crêpes .

Salle des fêtes 7 Rue Henry de Bournazel Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 19 17 19

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Seilhac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Contrées Vertes