Concours de belote La Gare Sembadel

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Concours de belote à la Gare de Sembadel le samedi 6 décembre à 20h proposé par le Comité des fêtes. Toutes les doublettes seront primées.

La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18

English :

Belote competition at the Sembadel train station on Saturday December 6 at 8pm, organized by the Comité des fêtes. All doublettes will win prizes.

German :

Belote-Wettbewerb im Bahnhof von Sembadel am Samstag, den 6. Dezember um 20 Uhr, vorgeschlagen vom Festkomitee. Alle Doubletten werden prämiert.

Italiano :

Gara di belote alla stazione di Sembadel sabato 6 dicembre alle 20.00, organizzata dal Comité des fêtes. Tutti i doppi vinceranno dei premi.

Espanol :

Concurso de belote en la estación de Sembadel, el sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas, organizado por el Comité des fêtes. Todos los dobles ganarán premios.

