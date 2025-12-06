Concours de belote La Gare Sembadel
Concours de belote La Gare Sembadel samedi 6 décembre 2025.
Concours de belote
La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Concours de belote à la Gare de Sembadel le samedi 6 décembre à 20h proposé par le Comité des fêtes. Toutes les doublettes seront primées.
La Gare 3 esplanade de La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18
English :
Belote competition at the Sembadel train station on Saturday December 6 at 8pm, organized by the Comité des fêtes. All doublettes will win prizes.
German :
Belote-Wettbewerb im Bahnhof von Sembadel am Samstag, den 6. Dezember um 20 Uhr, vorgeschlagen vom Festkomitee. Alle Doubletten werden prämiert.
Italiano :
Gara di belote alla stazione di Sembadel sabato 6 dicembre alle 20.00, organizzata dal Comité des fêtes. Tutti i doppi vinceranno dei premi.
Espanol :
Concurso de belote en la estación de Sembadel, el sábado 6 de diciembre a las 20.00 horas, organizado por el Comité des fêtes. Todos los dobles ganarán premios.
L’événement Concours de belote Sembadel a été mis à jour le 2025-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay