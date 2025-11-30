Concours de Belote Semblançay

Concours de Belote Semblançay dimanche 30 novembre 2025.

Concours de Belote

33 Foulques Nera Semblançay Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 13:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

8 .

33 Foulques Nera Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de Belote Semblançay a été mis à jour le 2025-09-18 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan