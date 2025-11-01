Concours de belote Salle des fêtes Seuil-d’Argonne
Concours de belote Salle des fêtes Seuil-d’Argonne samedi 1 novembre 2025.
Salle des fêtes 2 rue Lieutenant-Colonel-Bauclin Seuil-d’Argonne Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-11-01
Concours en individuel. Début des inscription dès 13 h. Lot pour chaque participant.
Buvette et restauration.
Plein tarif 10.00 €Tout public
Salle des fêtes 2 rue Lieutenant-Colonel-Bauclin Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 82 50 31 78
English :
Individual competition. Registration opens at 1 pm. Prizes for each participant.
Refreshments and catering.
Full price: 10.00 ?
German :
Wettbewerb im Einzelwettbewerb. Beginn der Anmeldung ab 13 Uhr. Lot für jeden Teilnehmer.
Getränke und Speisen.
Voller Preis: 10.00 ?
Italiano :
Gara individuale. Le iscrizioni si aprono alle 13.00. Premi per ogni partecipante.
Rinfresco e catering.
Prezzo intero: 10.00 ?
Espanol :
Competición individual. Apertura de inscripciones a las 13.00 horas. Premios para cada participante.
Refrescos y catering.
Precio completo: 10,00 ?
L'événement Concours de belote Seuil-d'Argonne a été mis à jour le 2025-10-18