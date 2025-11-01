Concours de belote Salle des fêtes Seuil-d’Argonne

Concours de belote Salle des fêtes Seuil-d'Argonne samedi 1 novembre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes 2 rue Lieutenant-Colonel-Bauclin Seuil-d’Argonne Meuse

Début : Samedi 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-11-01

Concours en individuel. Début des inscription dès 13 h. Lot pour chaque participant.

Buvette et restauration.

Plein tarif 10.00 €Tout public

Salle des fêtes 2 rue Lieutenant-Colonel-Bauclin Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 82 50 31 78

English :

Individual competition. Registration opens at 1 pm. Prizes for each participant.

Refreshments and catering.

Full price: 10.00 ?

German :

Wettbewerb im Einzelwettbewerb. Beginn der Anmeldung ab 13 Uhr. Lot für jeden Teilnehmer.

Getränke und Speisen.

Voller Preis: 10.00 ?

Italiano :

Gara individuale. Le iscrizioni si aprono alle 13.00. Premi per ogni partecipante.

Rinfresco e catering.

Prezzo intero: 10.00 ?

Espanol :

Competición individual. Apertura de inscripciones a las 13.00 horas. Premios para cada participante.

Refrescos y catering.

Precio completo: 10,00 ?

