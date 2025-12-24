Concours de belote

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Concours de Belote à la salle des fêtes de la commune de Siorac de Ribérac à 20h30 avec de nombreux lots à gagner !

Soupe offerte à la fin, bourriche, buvette et pâtisseries sur place

Inscriptions 10€/joueur, 3 parties

Siorac-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 82 70

English : Concours de belote

Belote competition in the village hall of Siorac de Ribérac at 8.30pm, with lots of prizes to be won!

Soup on offer at the end, and refreshments and pastries on site

Registration 10?/player, 3 games

L’événement Concours de belote Siorac-de-Ribérac a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne