Concours de belote solidaire Salle polyvalente de Saillé Guérande samedi 31 janvier 2026.
Salle polyvalente de Saillé 2 chemin des prés du moulin Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
2026-01-31
Quatre Guérandaises de l’association Guér’and Zelle, engagées dans l’aventure Sénégazelle 2026, organisent un concours de belote solidaire au profit des écoliers du Sénégal.
Une crêpe offerte à chaque participant et en fin de soirée, un lot pour tous les joueurs !
Venez soutenir cette belle initiative tout en passant un bon moment autour des cartes et de la Solidarité. .
+33 7 72 29 94 96 guerandzelle@gmail.com
