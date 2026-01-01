Concours de belote solidaire Salle polyvalente de Saillé Guérande

Concours de belote solidaire

Salle polyvalente de Saillé 2 chemin des prés du moulin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Quatre Guérandaises de l’association Guér’and Zelle, engagées dans l’aventure Sénégazelle 2026, organisent un concours de belote solidaire au profit des écoliers du Sénégal.

Une crêpe offerte à chaque participant et en fin de soirée, un lot pour tous les joueurs !

Venez soutenir cette belle initiative tout en passant un bon moment autour des cartes et de la Solidarité. .

Salle polyvalente de Saillé 2 chemin des prés du moulin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 72 29 94 96 guerandzelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote solidaire Guérande a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT44