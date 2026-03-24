Concours de Belote route de Moulins Souvigny
Concours de Belote route de Moulins Souvigny jeudi 9 avril 2026.
Concours de Belote
route de Moulins Salle MJC Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Organisé par le Club de l’Amitié, venez participer à un concours de belote ouvert à tous. Lots à gagner et ambiance garantie ! Une occasion idéale pour passer un bon moment entre amis ou en famille.
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route de Moulins Salle MJC Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 69 59 93
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English :
Organized by the Club de l’Amitié, come and take part in a belote competition open to all. Prizes to be won and a great atmosphere guaranteed! An ideal opportunity to enjoy a good time with friends and family.
L’événement Concours de Belote Souvigny a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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