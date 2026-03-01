Concours de belote La Crèmaillère Spézet
Concours de belote La Crèmaillère Spézet samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concours de belote à La Crèmaillère à Spézet
> Le 28 mars à 18h00
> inscription par équipe 5€
Organisé par SPEIED initiatives et animations 06 75 72 48 18 .
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Spézet a été mis à jour le 2026-03-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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