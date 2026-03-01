Concours de belote La Crèmaillère Spézet

Concours de belote La Crèmaillère Spézet samedi 28 mars 2026.

Concours de belote

La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Concours de belote à La Crèmaillère à Spézet

> Le 28 mars à 18h00
> inscription par équipe 5€

Organisé par SPEIED initiatives et animations 06 75 72 48 18   .

La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Spézet a été mis à jour le 2026-03-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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