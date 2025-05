Concours de belote – Stenay, 23 mai 2025 20:00, Stenay.

Meuse

Concours de belote Rue des Lilas Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Dans le cadre des leurs études, deux élèves de la MFR organise un concours de belote.

Dans la bonne humeur, la MFR vous convie à cet événement que vous soyez débutant, amateur ou même professionnel.

De nombreux lots seront à gagner durant cette soirée.

Buvette et petite restauration sur place vous seront proposées.

Réservation par téléphoneTout public

7 .

Rue des Lilas

Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 78

English :

As part of their studies, two MFR students organize a belote competition.

The MFR invites you to join in the fun, whether you’re a beginner, an amateur or even a professional.

Many prizes will be up for grabs during the evening.

Refreshments and snacks will be available on site.

Reservations by phone

German :

Im Rahmen ihres Studiums organisieren zwei Schülerinnen der MFR einen Belote-Wettbewerb.

Die MFR lädt Sie zu dieser Veranstaltung ein, egal ob Sie Anfänger, Amateur oder sogar Profi sind.

An diesem Abend gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen.

Vor Ort werden Ihnen Getränke und kleine Snacks angeboten.

Telefonische Reservierung

Italiano :

Nell’ambito dei loro studi, due studenti dell’MFR stanno organizzando un concorso di belote.

L’MFR vi invita a partecipare al divertimento, sia che siate principianti, dilettanti o professionisti.

Durante la serata saranno messi in palio numerosi premi.

Sul posto saranno disponibili rinfreschi e spuntini.

Prenota per telefono

Espanol :

Como parte de sus estudios, dos estudiantes del MFR organizan un concurso de belote.

El MFR te invita a participar, ya seas principiante, aficionado o profesional.

Habrá muchos premios para ganar durante la velada.

Habrá refrescos y tentempiés in situ.

Reserve por teléfono

L’événement Concours de belote Stenay a été mis à jour le 2025-05-17 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE