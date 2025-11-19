Concours de Belote Salle du Castel Park Surgères
Concours de Belote
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-19 13:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Concours de belote organisé par l’association Surgères Accueille. Un lot pour tous les joueurs.
Tombola.
Buvette sur place.
Inscription à partir de 13h.
Réservation possible par téléphone.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 75 24 28 surgeresaccueille@gmail.com
English :
Belote competition organized by the Surgères Accueille association. A prize for every player.
Tombola.
Refreshments on site.
Registration from 1pm.
Reservations by telephone.
German :
Belote-Wettbewerb, der vom Verein Surgères Accueille organisiert wird. Ein Los für alle Spieler.
Tombola.
Erfrischungsgetränke vor Ort.
Anmeldung ab 13 Uhr.
Reservierung per Telefon möglich.
Italiano :
Concorso di belote organizzato dall’associazione Surgères Accueille. Un premio per tutti i giocatori.
Tombola.
Rinfresco sul posto.
Iscrizioni a partire dalle 13.00.
Prenotazioni telefoniche.
Espanol :
Concurso de belote organizado por la asociación Surgères Accueille. Un premio para todos los jugadores.
Tómbola.
Refrescos in situ.
Inscripciones a partir de las 13.00 horas.
Reservas por teléfono.
