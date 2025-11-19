Concours de Belote Salle du Castel Park Surgères

Concours de Belote

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 13:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Concours de belote organisé par l’association Surgères Accueille. Un lot pour tous les joueurs.

Tombola.

Buvette sur place.

Inscription à partir de 13h.

Réservation possible par téléphone.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 75 24 28 surgeresaccueille@gmail.com

English :

Belote competition organized by the Surgères Accueille association. A prize for every player.

Tombola.

Refreshments on site.

Registration from 1pm.

Reservations by telephone.

German :

Belote-Wettbewerb, der vom Verein Surgères Accueille organisiert wird. Ein Los für alle Spieler.

Tombola.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Anmeldung ab 13 Uhr.

Reservierung per Telefon möglich.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dall’associazione Surgères Accueille. Un premio per tutti i giocatori.

Tombola.

Rinfresco sul posto.

Iscrizioni a partire dalle 13.00.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la asociación Surgères Accueille. Un premio para todos los jugadores.

Tómbola.

Refrescos in situ.

Inscripciones a partir de las 13.00 horas.

Reservas por teléfono.

L’événement Concours de Belote Surgères a été mis à jour le 2025-10-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin