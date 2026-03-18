Concours de belote Salle du Castel Park Surgères

Concours de belote

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Inscriptions à partir de 13h pour un début de concours à 14h.

Concours ouvert à tous.

Tombola, buvette et restauration sur place.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51

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English :

Registration from 1pm for a 2pm start.

Competition open to all.

Tombola, refreshments and catering on site.

L’événement Concours de belote Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin