Concours de belote Salle du Castel Park Surgères
Concours de belote Salle du Castel Park Surgères dimanche 12 avril 2026.
Concours de belote
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Inscriptions à partir de 13h pour un début de concours à 14h.
Concours ouvert à tous.
Tombola, buvette et restauration sur place.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51
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English :
Registration from 1pm for a 2pm start.
Competition open to all.
Tombola, refreshments and catering on site.
L’événement Concours de belote Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin