Concours de belote Salle des fêtes de Surgy Surgy

Salle des fêtes de Surgy Place Etienne Gagneux Surgy Nièvre

Début : 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-16

Concours de belote à la salle des fêtes de Surgy organisé par le club des Roches 1 lot pour chaque participant, 1 lot supplémentaire pour l’équipe gagnante féminine et masculine (viandes, paniers garnis, apéros, bons d’achat) Mini restauration, gâteaux, sandwiches, boissons Inscriptions (10 €) sur réservations au 06 31 26 38 18 (places limitées) Ouverture des portes à 13h30, début du concours à 14h30 .

Salle des fêtes de Surgy Place Etienne Gagneux Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18

