Concours de belote Salle des fêtes de Surgy Surgy
Concours de belote Salle des fêtes de Surgy Surgy dimanche 15 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes de Surgy Place Etienne Gagneux Surgy Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Concours de belote à la salle des fêtes de Surgy organisé par le club des Roches 1 lot pour chaque participant, 1 lot supplémentaire pour l’équipe gagnante féminine et masculine De nombreux lots (viandes, paniers garnis, apéros, bons d’achat) Mini restauration, gâteaux, sandwiches, boissons Inscriptions (10 €) sur réservations au 06 31 26 38 18 (places limitées) Ouverture des portes à 13h30, début du concours à 14h30 .
Salle des fêtes de Surgy Place Etienne Gagneux Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 26 38 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Surgy a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Clamecy Haut Nivernais