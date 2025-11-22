Concours de Belote Téléthon 2025 Foyer rural Saint-Voir

Concours de Belote Téléthon 2025

Foyer rural 31 route de Jaligny sur Besbre Saint-Voir Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ par joueur

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Buvette sur place avec pâtisserie maison, crêpes, tombola ! Les bénéfices seront intégralement reversés !

Foyer rural 31 route de Jaligny sur Besbre Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 85 77 mairie.saint-voir@wanadoo.fr

English :

On-site refreshment bar with home-made pastries, crêpes and tombola! All profits will be donated!

German :

Getränkeausschank vor Ort mit hausgemachtem Gebäck, Crêpes, Tombola! Die Gewinne werden vollständig gespendet!

Italiano :

Ristoro in loco con dolci fatti in casa, crêpes e tombola! Tutti i profitti saranno devoluti!

Espanol :

Bar de refrescos con bollería casera, crepes y tómbola Todos los beneficios serán donados

L’événement Concours de Belote Téléthon 2025 Saint-Voir a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire