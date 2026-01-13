Concours de belote Gymnase La Lionchère Tence
Concours de belote Gymnase La Lionchère Tence dimanche 8 février 2026.
Concours de belote
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Concours de belote organisé par l’APEL, ensemble scolaire St Martin Tence.
Un lot pour tous les participants. 3 premiers enfants récompensés.
Inscription sur place, entré libre.
Soupe aux choux à 19h. Buvette. Petite restauration.
.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 79 apel43.tence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition organized by APEL, St Martin Tence school complex.
A prize for all participants. first 3 children rewarded.
Registration on site, free entry.
Cabbage soup at 7pm. Refreshment bar. Snacks.
L’événement Concours de belote Tence a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon