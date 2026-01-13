Concours de belote Gymnase La Lionchère Tence

Concours de belote

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Concours de belote organisé par l’APEL, ensemble scolaire St Martin Tence.

Un lot pour tous les participants. 3 premiers enfants récompensés.

Inscription sur place, entré libre.

Soupe aux choux à 19h. Buvette. Petite restauration.

English :

Belote competition organized by APEL, St Martin Tence school complex.

A prize for all participants. first 3 children rewarded.

Registration on site, free entry.

Cabbage soup at 7pm. Refreshment bar. Snacks.

