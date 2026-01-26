Concours de belote Salle René Cassin Thouars
Concours de belote Salle René Cassin Thouars vendredi 6 février 2026.
Concours de belote
Salle René Cassin 2 Rue de la Mairie Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-08
Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, venez passer un agréable moment en toute convivialité et tenter de remporter de nombreux prix ! Nous vous attendons nombreux autour de ce jeu traditionnel pour faire de belles parties de cartes !
Inscription sur place Buvette et petite restauration
Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, venez passer un agréable moment en toute convivialité et tenter de remporter de nombreux prix ! Nous vous attendons nombreux autour de ce jeu traditionnel pour faire de belles parties de cartes !
Inscription sur place Buvette et petite restauration .
Salle René Cassin 2 Rue de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 70 96 contact@lions-thouars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
Whether you’re a beginner or an experienced player, come and spend a pleasant moment in a friendly atmosphere, and try to win a number of prizes! We look forward to seeing many of you playing this traditional game of cards!
Registration on site refreshments and snacks
L’événement Concours de belote Thouars a été mis à jour le 2026-01-23 par Maison du Thouarsais