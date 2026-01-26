Concours de belote Salle René Cassin Thouars

Concours de belote

Salle René Cassin 2 Rue de la Mairie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

2026-02-06 2026-02-08

Que vous soyez débutants ou joueurs confirmés, venez passer un agréable moment en toute convivialité et tenter de remporter de nombreux prix ! Nous vous attendons nombreux autour de ce jeu traditionnel pour faire de belles parties de cartes !

Inscription sur place Buvette et petite restauration

Salle René Cassin 2 Rue de la Mairie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 65 70 96 contact@lions-thouars.fr

English : Concours de belote

Whether you’re a beginner or an experienced player, come and spend a pleasant moment in a friendly atmosphere, and try to win a number of prizes! We look forward to seeing many of you playing this traditional game of cards!

Registration on site refreshments and snacks

