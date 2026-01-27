Concours de belote Thury-Harcourt-le-Hom
Concours de belote Thury-Harcourt-le-Hom samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Salle de Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Concours de belote organisé par l’Association Les Monts du Hom. Lots: caissettes de viande.
8€/ personne. Restauration sur place (interdiction d’apporter son propre pique-nique)
Ouverture des portes 19H début des jeux 20H .
Salle de Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 48 61 38 50
English : Concours de belote
Belote competition organised by the Association Les Monts du Hom. Prizes: meat boxes.
