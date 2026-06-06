Concours de belote Torxé
Concours de belote Torxé samedi 19 septembre 2026.
Torxé
Concours de belote
Moulin de Saint Marmé Torxé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Participez au concours de belote dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Que vous soyez joueur confirmé ou amateur, venez partager un moment de détente, de stratégie et de bonne humeur autour des cartes.
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Moulin de Saint Marmé Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 77 84 mairie@torxe.fr
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English :
Take part in the belote competition in a warm and friendly atmosphere. Whether you’re an experienced player or an amateur, come and share a moment of relaxation, strategy and good humor around the cards.
L’événement Concours de belote Torxé a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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