CONCOURS DE BELOTE Trélans

CONCOURS DE BELOTE

Espace socio culturel Trélans Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concours de belote à Trélans !

Rendez-vous dans l’espace socio culturel à 20h30 pour gagner 540€ de lots Corbeille garnie, séances d’ostéopathie chez Pascal Marra, Bon d’achat à la boucherie Méjean, repas à l’auberge du Radal au Trébatut,…!

1ère équipe féminine non primée 2 massages chez Nadège Marino Marra.

Toutes les équipes seront récompensées.

16€ par équipe.

Buvette sur place.

Espace socio culturel Trélans 48340 Lozère Occitanie mariecayrelbourgade@gmail.com

English :

Belote competition in Trélans!

Meet up in the Espace Socio Culturel at 8.30pm to win 540? worth of prizes: a basket of goodies, osteopathy sessions with Pascal Marra, a voucher for the Méjean butcher’s, a meal at the Auberge du Radal in Trébatut, etc.!

1st non-prize-winning women’s team: 2 massages at Nadège Marino Marra.

All teams will be rewarded.

16? per team.

Refreshments on site.

German :

Belote-Wettbewerb in Trélans!

Wir treffen uns um 20:30 Uhr im Kulturzentrum, um Preise im Wert von 540 Euro zu gewinnen: einen gefüllten Korb, Osteopathie bei Pascal Marra, einen Gutschein für die Metzgerei Méjean, ein Essen in der Auberge du Radal in Trébatut,…!

1. nicht prämierte Frauenmannschaft: 2 Massagen bei Nadège Marino Marra.

Alle Teams werden belohnt.

16? pro Team.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Concorso Belote a Trélans!

Ritrovo al centro socio-culturale alle 20.30 per vincere 540? premi: un cesto di leccornie, sedute di osteopatia con Pascal Marra, un buono per una macelleria di Méjean, un pasto all’Auberge du Radal di Trébatut, ecc

1ª squadra femminile non vincitrice: 2 massaggi presso Nadège Marino Marra.

Tutte le squadre saranno premiate.

16 per squadra.

Rinfresco in loco.

Espanol :

Concurso de belote en Trélans

Nos vemos en el centro sociocultural a las 20.30 h. para ganar 540? en premios: una cesta de golosinas, sesiones de osteopatía con Pascal Marra, un vale para una carnicería de Méjean, una comida en el Auberge du Radal de Trébatut, etc

1er equipo femenino no premiado: 2 masajes en Nadège Marino Marra.

Todos los equipos serán recompensados.

16 por equipo.

Refrescos in situ.

