Concours de Belote Foyer socio-culturel Trélissac

Concours de Belote

Foyer socio-culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Foyer Socio-Culturel de Trélissac accueillera un concours de belote le dimanche 8 mars à 14h, dans la salle restaurant.

Cette manifestation est organisée par le Lions Club Périgord Montaigne. Ouvert à tous, le concours propose une participation fixée à 10 euros par joueur. De nombreux lots seront remis aux participants.

Une buvette et un service de petite restauration seront proposés sur place.

Renseignements et inscriptions au 06 14 67 66 11. .

Foyer socio-culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 67 66 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Trélissac a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux