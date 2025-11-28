Concours de Belote Trélissac Trélissac

Concours de Belote Trélissac

Le Trélissac Antonne Périgord Football Club organise un concours de belote le vendredi 28 novembre, au foyer socio-culturel de Trélissac.

L’ouverture des portes est prévue à 20h, pour un début des parties à 21h.

L’événement est ouvert à toutes et tous, en équipes de deux joueurs.

L’engagement est fixé à 10 € par participant, avec un lot prévu pour chaque joueur jambons, canards gras, bons d’achat et lots divers.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.

Renseignements et inscriptions 06 88 41 91 40 06 02 03 73 93. .

