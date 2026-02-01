Concours de belote

Salle des fêtes Trézelles Allier

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié de Trézelles suivi d’un repas (pot au feu).

Nombreux lots à gagner.

.

Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87

English :

Belote competition organized by the Club de l’Amitié de Trézelles, followed by a pot-au-feu meal.

Many prizes to be won.

L’événement Concours de belote Trézelles a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire