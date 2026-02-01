Concours de belote Trézelles
Concours de belote Trézelles samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Trézelles Allier
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié de Trézelles suivi d’un repas (pot au feu).
Nombreux lots à gagner.
Salle des fêtes Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 70 87
English :
Belote competition organized by the Club de l’Amitié de Trézelles, followed by a pot-au-feu meal.
Many prizes to be won.
