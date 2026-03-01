Concours de belote

4 Rue du Moulin Triguères Loiret

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 12:15:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Concours de belote organisé par l’ASFLT, avec de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.

Concours de belote organisé par l’ASFLT, avec de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place. 12 .

4 Rue du Moulin Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 56 44 21 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by ASFLT, with lots of prizes to be won. Catering and refreshments on site.

L’événement Concours de belote Triguères a été mis à jour le 2026-03-09 par OT 3CBO