Concours de belote Triguères dimanche 15 mars 2026.
Concours de belote
4 Rue du Moulin Triguères Loiret
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-15 12:15:00
Concours de belote organisé par l’ASFLT, avec de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
4 Rue du Moulin Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 56 44 21 73
English :
Belote competition organized by ASFLT, with lots of prizes to be won. Catering and refreshments on site.
