Concours de Belote Salle des fêtes Tronville-en-Barrois
Concours de Belote Salle des fêtes Tronville-en-Barrois dimanche 5 octobre 2025.
Concours de Belote
Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 13:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Concours de belote.
Inscription sur place ou par téléphone.Tout public
Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 73 84 47 78
English :
Belote competition.
Registration on site or by phone.
German :
Wettbewerb im Belote-Spiel.
Anmeldung vor Ort oder per Telefon.
Italiano :
Concorso Belote.
Iscrizioni in loco o per telefono.
Espanol :
Concurso de belote.
Inscripción in situ o por teléfono.
L’événement Concours de Belote Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE