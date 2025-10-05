Concours de Belote Salle des fêtes Tronville-en-Barrois

Concours de Belote Salle des fêtes Tronville-en-Barrois dimanche 5 octobre 2025.

Concours de Belote

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Concours de belote.

Inscription sur place ou par téléphone.Tout public

10 .

Salle des fêtes Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 73 84 47 78

English :

Belote competition.

Registration on site or by phone.

German :

Wettbewerb im Belote-Spiel.

Anmeldung vor Ort oder per Telefon.

Italiano :

Concorso Belote.

Iscrizioni in loco o per telefono.

Espanol :

Concurso de belote.

Inscripción in situ o por teléfono.

L’événement Concours de Belote Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE