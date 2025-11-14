Concours de belote

Tulle Corrèze

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Concours de belote.

nombreux lots à gagner, deux jambons pour le premier prix.

Buvette, sandwichs, crêpes.

inscription sur place dès 19h45 14€/équipe .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 96 07

