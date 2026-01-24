CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE salle polyvalente Thuré Thuré
CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE salle polyvalente Thuré Thuré vendredi 6 février 2026.
CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE
salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré Vienne
2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE
Avis aux amateurs de cartes ! L’U.S Thuré Besse organise son grand concours de belote le vendredi 6 février 2026. Que vous soyez un pro de l’atout ou là pour la convivialité, rejoignez-nous pour une soirée animée !
Où ? Salle des fêtes de THURÉ Quand ? Vendredi 6 février 2026 Horaires Ouverture des portes à 19h00
INFOS PRATIQUES
• Tarif 16€ par équipe.
• Récompenses Un lot à gagner par joueur !
• Sur place Buvette et restauration pour reprendre des forces entre deux parties.
RÉSERVATIONS
Ne tardez pas à réserver votre place auprès de Philippe 06 21 70 09 23 Vincent 06 10 97 24 24
Venez nombreux avec votre partenaire de jeu préféré ! Partagez l’info et invitez vos amis ! ♠️♥️♣️♦️ .
salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 70 09 23
