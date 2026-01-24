CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE salle polyvalente Thuré Thuré

CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE

Avis aux amateurs de cartes ! L’U.S Thuré Besse organise son grand concours de belote le vendredi 6 février 2026. Que vous soyez un pro de l’atout ou là pour la convivialité, rejoignez-nous pour une soirée animée !

Où ? Salle des fêtes de THURÉ Quand ? Vendredi 6 février 2026 Horaires Ouverture des portes à 19h00

________________________________________

INFOS PRATIQUES

• Tarif 16€ par équipe.

• Récompenses Un lot à gagner par joueur !

• Sur place Buvette et restauration pour reprendre des forces entre deux parties.

RÉSERVATIONS

Ne tardez pas à réserver votre place auprès de Philippe 06 21 70 09 23 Vincent 06 10 97 24 24

Venez nombreux avec votre partenaire de jeu préféré ! Partagez l’info et invitez vos amis ! ♠️♥️♣️♦️ .

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 70 09 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE

L’événement CONCOURS DE BELOTE U.S THURÉ BESSE Thuré a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne