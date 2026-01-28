Concours de belote Place de la mairie Urcuit

Concours de belote

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concours organisé par le Club Ardanavy, nombreux lots et inscriptions sur place. .

Place de la mairie Maison pour tous Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Urcuit a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Pays Basque