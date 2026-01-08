Concours de belote

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association Un temps pour soi organise un concours de belote à la salle polyvalente d’Ussel.

Nombreux lots à gagner.

Inscriptions sur place. Buvette et petite restauration sur place .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Ussel a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze