Concours de belote Ussel
Concours de belote Ussel vendredi 1 mai 2026.
Concours de belote
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association Un temps pour soi organise un concours de belote à la salle polyvalente d’Ussel.
Nombreux lots à gagner.
Inscriptions sur place. Buvette et petite restauration sur place .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Ussel a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze