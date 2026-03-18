Concours de Belote

Salle polyvalente Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’APE de l’école d’Uzerche organise un concours de belote.

Buvette et petite restauration. .

Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 53 93 85 ape.uzerche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Uzerche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze