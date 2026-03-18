Concours de Belote Uzerche

Concours de Belote Salle polyvalente Uzerche 2026-03-29

Concours de Belote Uzerche dimanche 29 mars 2026.

Concours de Belote

Salle polyvalente Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

L’APE de l’école d’Uzerche organise un concours de belote.
Buvette et petite restauration.   .

Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 53 93 85  ape.uzerche@gmail.com

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English : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Uzerche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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