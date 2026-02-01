Concours de belote Vair-sur-Loire

Concours de belote

Générations Mouvement organise un concours de belote le samedi 21 février à la salle Louis Rousseau.

Concours ouvert à tous.

Un lot pour chaque participant.

Bar et crêpes sur place. .

Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique

English :

Générations Mouvement is organizing a belote competition on Saturday February 21 at the Salle Louis Rousseau.

