Concours de belote Vair-sur-Loire
Concours de belote Vair-sur-Loire samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Générations Mouvement organise un concours de belote le samedi 21 février à la salle Louis Rousseau.
Concours ouvert à tous.
Un lot pour chaque participant.
Bar et crêpes sur place. .
Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 53 39 62
English :
Générations Mouvement is organizing a belote competition on Saturday February 21 at the Salle Louis Rousseau.
