Concours de belote Mairie Valigny
Concours de belote Mairie Valigny samedi 20 septembre 2025.
Concours de belote
Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le Club de l’Orée du Bois de Valigny organise un concours de belote le samedi 20 septembre.
.
Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 96 08
English :
The Club de l’Orée du Bois in Valigny is organizing a belote competition on Saturday September 20.
German :
Der Club de l’Orée du Bois in Valigny veranstaltet am Samstag, den 20. September einen Belote-Wettbewerb.
Italiano :
Il Club de l’Orée du Bois di Valigny organizza una gara di belote sabato 20 settembre.
Espanol :
El Club de l’Orée du Bois de Valigny organiza un concurso de belote el sábado 20 de septiembre.
L’événement Concours de belote Valigny a été mis à jour le 2025-08-12 par Montluçon Tourisme