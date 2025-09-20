Concours de belote Mairie Valigny

Concours de belote Mairie Valigny samedi 20 septembre 2025.

Concours de belote

Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le Club de l’Orée du Bois de Valigny organise un concours de belote le samedi 20 septembre.

Mairie Le Club de l’Orée du Bois Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 96 08

English :

The Club de l’Orée du Bois in Valigny is organizing a belote competition on Saturday September 20.

German :

Der Club de l’Orée du Bois in Valigny veranstaltet am Samstag, den 20. September einen Belote-Wettbewerb.

Italiano :

Il Club de l’Orée du Bois di Valigny organizza una gara di belote sabato 20 settembre.

Espanol :

El Club de l’Orée du Bois de Valigny organiza un concurso de belote el sábado 20 de septiembre.

