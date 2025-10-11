Concours de belote rue de la Prairie Valleroy-aux-Saules

Concours de belote rue de la Prairie Valleroy-aux-Saules samedi 11 octobre 2025.

Concours de belote

rue de la Prairie Salle des Fêtes Valleroy-aux-Saules Vosges

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Concours de Belote.

Salle des fêtes

Des nombreux lots à gagner et à choisir en fonction du classement

Une buvette et petite restauration est prévu sur place.

Organisé par l’association Resca’Pattes.Adultes

rue de la Prairie Salle des Fêtes Valleroy-aux-Saules 88270 Vosges Grand Est +33 7 88 26 29 44

English :

Belote competition.

Salle des fêtes

Numerous prizes to be won and chosen according to ranking

Refreshments and snacks available.

Organized by the Resca’Pattes association.

German :

Wettbewerb von Belote.

Saal der Festlichkeiten

Zahlreiche Preise zu gewinnen und je nach Platzierung auszuwählen

Ein Getränkestand und kleine Snacks sind vor Ort vorgesehen.

Organisiert von der Vereinigung Resca’Pattes.

Italiano :

Concorso Belote.

Sala delle feste

Tanti premi in palio, scelti in base alla classifica

Rinfreschi e spuntini disponibili sul posto.

Organizzato dall’associazione Resca’Pattes.

Espanol :

Concurso de belote.

Sala de fiestas

Numerosos premios en función de la clasificación

Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

Organizado por la asociación Resca’Pattes.

