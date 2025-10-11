Concours de belote rue de la Prairie Valleroy-aux-Saules
Concours de belote rue de la Prairie Valleroy-aux-Saules samedi 11 octobre 2025.
Concours de belote
rue de la Prairie Salle des Fêtes Valleroy-aux-Saules Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Concours de Belote.
Salle des fêtes
Des nombreux lots à gagner et à choisir en fonction du classement
Une buvette et petite restauration est prévu sur place.
Organisé par l’association Resca’Pattes.Adultes
rue de la Prairie Salle des Fêtes Valleroy-aux-Saules 88270 Vosges Grand Est +33 7 88 26 29 44
English :
Belote competition.
Salle des fêtes
Numerous prizes to be won and chosen according to ranking
Refreshments and snacks available.
Organized by the Resca’Pattes association.
German :
Wettbewerb von Belote.
Saal der Festlichkeiten
Zahlreiche Preise zu gewinnen und je nach Platzierung auszuwählen
Ein Getränkestand und kleine Snacks sind vor Ort vorgesehen.
Organisiert von der Vereinigung Resca’Pattes.
Italiano :
Concorso Belote.
Sala delle feste
Tanti premi in palio, scelti in base alla classifica
Rinfreschi e spuntini disponibili sul posto.
Organizzato dall’associazione Resca’Pattes.
Espanol :
Concurso de belote.
Sala de fiestas
Numerosos premios en función de la clasificación
Refrescos y tentempiés disponibles in situ.
Organizado por la asociación Resca’Pattes.
