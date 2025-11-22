Concours de belote Espace des Ardoisières Vallons-de-l’Erdre

Concours de belote

Espace des Ardoisières 73 Place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 13:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Foyer Richebourg organise un concours de belote samedi 22 novembre à l’espace des Ardoisières (Vritz).

En 4 parties avec annonces.

Bar et crêpes sur place.

Un lot à chaque participant. .

Espace des Ardoisières 73 Place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 62 85 foyerrichebourg@orange.fr

English :

Foyer Richebourg is organizing a belote competition on Saturday November 22 at l’espace des Ardoisières (Vritz).

German :

Das Foyer Richebourg organisiert am Samstag, den 22. November, einen Belote-Wettbewerb im Espace des Ardoisières (Vritz).

Italiano :

Il Foyer Richebourg organizza un concorso di belote sabato 22 novembre presso l’Espace des Ardoisières (Vritz).

Espanol :

El Foyer Richebourg organiza un concurso de belote el sábado 22 de noviembre en el Espace des Ardoisières (Vritz).

