Concours de belote Espace des Ardoisières Vallons-de-l’Erdre
Concours de belote
Espace des Ardoisières 73 Place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-11-22 13:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le Foyer Richebourg organise un concours de belote samedi 22 novembre à l’espace des Ardoisières (Vritz).
En 4 parties avec annonces.
Bar et crêpes sur place.
Un lot à chaque participant. .
Espace des Ardoisières 73 Place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 41 92 62 85 foyerrichebourg@orange.fr
English :
Foyer Richebourg is organizing a belote competition on Saturday November 22 at l’espace des Ardoisières (Vritz).
German :
Das Foyer Richebourg organisiert am Samstag, den 22. November, einen Belote-Wettbewerb im Espace des Ardoisières (Vritz).
Italiano :
Il Foyer Richebourg organizza un concorso di belote sabato 22 novembre presso l’Espace des Ardoisières (Vritz).
Espanol :
El Foyer Richebourg organiza un concurso de belote el sábado 22 de noviembre en el Espace des Ardoisières (Vritz).
