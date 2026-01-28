Concours de belote Vallons-de-l’Erdre

Concours de belote

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 13:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Le Cercle de l’âge d’or organise son concours de belote le mercredi 11 février à Saint-Mars-la-Jaille.

Inscription à partir de 13h. .

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 04 39 isabelle.monnier1@orange.fr

English :

The Cercle de l’âge d’or is organizing its belote competition on Wednesday February 11 in Saint-Mars-la-Jaille.

