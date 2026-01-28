Concours de belote Vallons-de-l’Erdre
Concours de belote Vallons-de-l’Erdre mercredi 11 février 2026.
Concours de belote
Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-11 13:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Le Cercle de l’âge d’or organise son concours de belote le mercredi 11 février à Saint-Mars-la-Jaille.
Inscription à partir de 13h. .
Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 04 39 isabelle.monnier1@orange.fr
English :
The Cercle de l’âge d’or is organizing its belote competition on Wednesday February 11 in Saint-Mars-la-Jaille.
