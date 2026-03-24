Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx
Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx samedi 4 avril 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Le bourg Valojoulx Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Concours de belote organisé par l’ESM Football.
Nombreux lots à gagner.
Crêpes et buvette sur place.
Concours de belote organisé par l’ESM Football.
Nombreux lots à gagner.
Crêpes et buvette sur place. .
Salle des fêtes Le bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 08 04
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English : Concours de belote
Belote competition organized by ESM Football.
Many prizes to be won.
Pancakes and refreshments available.
L’événement Concours de belote Valojoulx a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère