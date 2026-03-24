Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx

Concours de belote

Salle des fêtes Le bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concours de belote organisé par l’ESM Football.

Nombreux lots à gagner.

Crêpes et buvette sur place.

Concours de belote organisé par l’ESM Football.

Nombreux lots à gagner.

Crêpes et buvette sur place. .

Salle des fêtes Le bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 08 04

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English : Concours de belote

Belote competition organized by ESM Football.

Many prizes to be won.

Pancakes and refreshments available.

L’événement Concours de belote Valojoulx a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère