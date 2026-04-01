Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx

Valojoulx

Concours de belote

Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

20h30. A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins… Tourin et vin offert. 20€/équipe

Concours de belote au profit de la coopérative scolaire de La Chapelle Aubareil et Thonac.

Tourin et vin rouge offert.

A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins…. .

Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 37

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English : Concours de belote

20h30. To be won: duck, hams, gift baskets, bottles of aperitif, bottles of wine… Tourin and wine offered. 20/team

L’événement Concours de belote Valojoulx a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère