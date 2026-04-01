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Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx

Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx

Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Bourg

Ville : 24290 Valojoulx

Département : Dordogne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Valojoulx

Concours de belote

Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

20h30. A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins… Tourin et vin offert. 20€/équipe
Concours de belote au profit de la coopérative scolaire de La Chapelle Aubareil et Thonac.
Tourin et vin rouge offert.

A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins….   .

Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 37 

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English : Concours de belote

20h30. To be won: duck, hams, gift baskets, bottles of aperitif, bottles of wine… Tourin and wine offered. 20/team

L’événement Concours de belote Valojoulx a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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