Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx
Concours de belote Salle des fêtes Valojoulx samedi 25 avril 2026.
Valojoulx
Concours de belote
Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
20h30. A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins… Tourin et vin offert. 20€/équipe
Concours de belote au profit de la coopérative scolaire de La Chapelle Aubareil et Thonac.
Tourin et vin rouge offert.
A gagner canard gras, jambons, paniers garnis, bouteilles d’apéritif, bouteilles de vins…. .
Salle des fêtes Rue du Bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 80 37
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English : Concours de belote
20h30. To be won: duck, hams, gift baskets, bottles of aperitif, bottles of wine… Tourin and wine offered. 20/team
L’événement Concours de belote Valojoulx a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère