Concours de belote Salle des fêtes Vandenesse samedi 29 novembre 2025.

Tarif : 9 – 9 – 30 EUR

Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi

Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Concours de belote organisé par le Comité des fêtes   .

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 06 

