Concours de belote Salle des fêtes Vandenesse samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : 9 – 9 – 30 EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Concours de belote organisé par le Comité des fêtes .
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 06
