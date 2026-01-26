Concours de belote Salle des fêtes Vandenesse

Concours de belote

L’association Générations Mouvement de Vandenesse organise un concours de belote à la salle des fêtes le samedi 7 février 2026 à 14h. Inscriptions à partir de 13h30. Tarif 9€. Bons d’achats et autres lot à gagner. Buvette et pâtisseries sur place. Infos au 03 86 30 74 06 .

