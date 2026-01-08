Concours de belote Varennes
Concours de belote Varennes vendredi 9 janvier 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Varennes Dordogne
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Concours de belote avec de nombreux lots à gagner. 1 lot par joueur.
Buvette sur place. .
Salle des fêtes Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vivre.lanquais@gmail.com
