Concours de belote Varennes

Concours de belote Varennes vendredi 9 janvier 2026.

Salle des fêtes Varennes Dordogne

Tarif : – –

Date : 2026-01-09
2026-01-09

Concours de belote avec de nombreux lots à gagner. 1 lot par joueur.
Buvette sur place.   .

Salle des fêtes Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   vivre.lanquais@gmail.com

