Concours de belote Varennes

Concours de belote

Salle des fêtes Varennes Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Concours de belote 1 lot par joueur.

Buvette sur place .

Salle des fêtes Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vivre.lanquais@gmail.com

English : Concours de belote

