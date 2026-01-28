Concours de belote Varennes

Concours de belote

Concours de belote Varennes vendredi 13 février 2026.

Concours de belote

Salle des fêtes Varennes Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Concours de belote 1 lot par joueur.
Buvette sur place   .

Salle des fêtes Varennes 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   vivre.lanquais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Varennes a été mis à jour le 2026-01-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides