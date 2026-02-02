Concours de belote

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Concours de belote organisé par l’UNRPA

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 13 96 08 allaix.gilles@orange.fr

Belote competition organized by UNRPA

L’événement Concours de belote Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire