Concours de belote

Salle des fêtes Varennes Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 13:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Vous êtes joueur et aimez la belote ? Venez participer au concours de belote de l’US Varennes ! Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 31 66 79

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Varennes a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois