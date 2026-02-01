Concours de belote Varennes
Concours de belote Varennes samedi 28 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Varennes Yonne
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-02-28 13:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Vous êtes joueur et aimez la belote ? Venez participer au concours de belote de l’US Varennes ! Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 31 66 79
English : Concours de belote
