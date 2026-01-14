Concours de belote Salle des fêtes Vars
Concours de belote
Salle des fêtes Rue principale Vars Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-14 14:00:00
