Concours de belote Vars Vars

Concours de belote

Vars Salle des fêtes Vars Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

.

Vars Salle des fêtes Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 64 01 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Vars a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente