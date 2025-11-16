Concours de Belote Vatan
Concours de Belote Vatan dimanche 16 novembre 2025.
Concours de Belote
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie de Vatan organise un concours de belote à Vatan.
Rendez-vous à la salle des fêtes dès 13h30 pour vous inscrire. 1 lot pour chaque équipe. 10 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69
English :
The parents’ association of Vatan’s Sainte Marie school is organizing a belote competition in Vatan.
German :
Die Elternvereinigung der Schule Sainte Marie de Vatan organisiert einen Belote-Wettbewerb in Vatan.
Italiano :
L’associazione dei genitori della scuola Sainte Marie de Vatan organizza un concorso di belote a Vatan.
Espanol :
La asociación de padres del colegio Sainte Marie de Vatan organiza un concurso de belote en Vatan.
L’événement Concours de Belote Vatan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Champs d’Amour