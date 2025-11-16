Concours de Belote Vatan

Concours de Belote

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie de Vatan organise un concours de belote à Vatan.

Rendez-vous à la salle des fêtes dès 13h30 pour vous inscrire. 1 lot pour chaque équipe. 10 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69

English :

The parents’ association of Vatan’s Sainte Marie school is organizing a belote competition in Vatan.

German :

Die Elternvereinigung der Schule Sainte Marie de Vatan organisiert einen Belote-Wettbewerb in Vatan.

Italiano :

L’associazione dei genitori della scuola Sainte Marie de Vatan organizza un concorso di belote a Vatan.

Espanol :

La asociación de padres del colegio Sainte Marie de Vatan organiza un concurso de belote en Vatan.

