Concours de Belote Vatan
Concours de Belote Vatan samedi 22 novembre 2025.
Concours de Belote
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
La Pétanque Vatanaise organise un concours de belote, à la salle des fêtes de Vatan.
Lots pour chaque équipe.
Ouverture des portes à 13h.
Début du concours à 14h.
Buvette et snacking sur place. 10 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 72 45 22
English :
The Pétanque Vatanaise is organizing a belote competition at the Salle des Fêtes in Vatan.
German :
Die Pétanque Vatanaise organisiert einen Belote-Wettbewerb, der im Festsaal von Vatan stattfindet.
Italiano :
La Pétanque Vatanaise organizza una gara di belote presso la sala del villaggio di Vatan.
Espanol :
La Pétanque Vatanaise organiza un concurso de belote en el salón del pueblo de Vatan.
L’événement Concours de Belote Vatan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Champs d’Amour