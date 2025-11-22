Concours de Belote

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Pétanque Vatanaise organise un concours de belote, à la salle des fêtes de Vatan.

Lots pour chaque équipe.

Ouverture des portes à 13h.

Début du concours à 14h.

Buvette et snacking sur place. 10 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 72 45 22

English :

The Pétanque Vatanaise is organizing a belote competition at the Salle des Fêtes in Vatan.

German :

Die Pétanque Vatanaise organisiert einen Belote-Wettbewerb, der im Festsaal von Vatan stattfindet.

Italiano :

La Pétanque Vatanaise organizza una gara di belote presso la sala del villaggio di Vatan.

Espanol :

La Pétanque Vatanaise organiza un concurso de belote en el salón del pueblo de Vatan.

L’événement Concours de Belote Vatan a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Champs d’Amour