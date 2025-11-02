Concours de belote Salle des Fêtes Vermenton
Concours de belote Salle des Fêtes Vermenton dimanche 2 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des Fêtes Place de la République Vermenton Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Concours de belote ouvert à tous. .
Salle des Fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 84 17
English :
German : Concours de belote
Italiano :
Espanol :
L’événement Concours de belote Vermenton a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois