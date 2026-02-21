Concours de belote 35 boulevard de la Mutualité Vichy

Concours de belote

35 boulevard de la Mutualité 32 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 19:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Concours de belote organisé par le Comité de quartier Champ Capelet..

.

35 boulevard de la Mutualité 32 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 78 72 01 champ.capelet@gmail.com

English :

Belote competition organized by the Comité de quartier Champ Capelet.

